Feiras agrícolas estão de regresso a Braga

Um ano e meio depois, a Agro volta a abrir portas aos visitantes, no Altice Fórum, em Braga, ao meio-dia da próxima quinta-feira.Depois do intervalo ditado pela pandemia (2020 foi o primeiro ano em que a Agro não se realizou desde a sua fundação em 1968), acontece de 16 a 19 deste mês a Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação de Braga."O grande desafio para nós é levar as pessoas a sair de casa. Esta pandemia criou uma espécie de bolha de medo da qual as pessoas têm muita dificuldade em sair", diz Carlos Silva, administrador da Invest Braga, a empresa responsável pela organização do certame.A Agro de 2019 foi a maior de sempre, com mais de 40 mil visitantes, mas a Covid-19 veio trocar as voltas a todas as iniciativas que implicam o ajuntamento de grandes multidões.Na edição da retoma, a área total ronda os 15 mil metros quadrados e o número de expositores ascende aos 80, entre os quais, seis restaurantes."No próximo ano, a feira volta à sua data habitual (24 a 27 de março). Este ano acontece em setembro porque entendemos que não podíamos passar mais um ano sem a realização do nosso mais importante certame", disse Carlos Silva.A ministra da Agricultura visita a feira na sexta-feira, por volta das 10h30.