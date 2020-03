Felgueiras veda acessos a Santa Quitéria para evitar concentração de pessoas

A Câmara de Felgueiras fechou os acessos à alameda e santuário de Santa Quitéria para evitar a concentração de pessoas que se observou no fim-se-semana, disse esta terça-feiraà Lusa fonte autárquica.

Segundo a fonte, a medida foi tomada depois de se constatar, no sábado e no domingo, o grande número de pessoas que acorreram àquele ponto da cidade, habitualmente um dos mais procurados para atividades de lazer. Também ao fim da tarde, anotou, tem sido possível encontrar várias pessoas.

A autarquia recorda que o estado de emergência que vigora no país impede aquele tipo de comportamentos de alguns munícipes, justificando-se, por isso, esta medida restritiva, que vai manter-se por tempo indeterminado.

Atualmente, referiu ainda, só é permitido o acesso de moradores e de trânsito relacionado com o lar de idosos que funciona nas redondezas do santuário de Santa Quitéria.

Lamentando a situação, o município apela à população para que respeite as limitações impostas pelo estado de emergência, "em nome da saúde de todos".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 17.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.077 mortos em 63.927 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

Em Portugal, há 30 mortes, mais sete do que na véspera, e 2.362 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista mais 302 casos do que na segunda-feira.

Dos infetados, 203 estão internados, 48 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.