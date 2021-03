Felgueirenses vão receber abraços para combater isolamento social

Combater o isolamento social dos mais velhos, que há mais de um ano, estão privados de visitas e de um abraço. É este o objetivo da iniciativa "Abraços à População", promovida pela Câmara de Felgueiras, a partir de terça-feira.



Dessa forma, adquiriu uma estrutura que preenche todas as normas de segurança e permite aos que vivem sozinhos, sentirem o afeto e o mimo de quem gostam.





A iniciativa vai contar, no primeiro dia, com a presença do cantor Miguel Gameiro que vai animar cada abraço com as suas canções. O objetivo da iniciativa é chegar ao maior número de pessoas."Abraçarmos os que gostamos não tem preço e, quando os serviços me falaram do projeto, não hesitei em dizer para avançarem. O nosso concelho só cresce, só evolui e só atinge o desenvolvimento que pretendemos se as pessoas sentirem a proximidade dos seus. Só assim seremos felizes e contribuiremos para a felicidade dos outros", explica o autarca, Nuno Fonseca.

Recorde-se que esta iniciativa que vai agora percorrer as casas das pessoas que estão mais isoladas, começou na sexta-feira, nos lares. Um ano depois, os utentes tiveram oportunidade de abraçar novamente os familiares, com todas as medidas de segurança.