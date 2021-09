Felipe VI destaca compromisso de Portugal na saúde com Centro do Cancro do Pâncreas

O Rei de Espanha, Felipe VI, destacou esta segunda-feira a inauguração do Centro do Cancro do Pâncreas Botton-Champalimaud, em Lisboa, como um símbolo do "compromisso" de Portugal no trabalho pela saúde e pelo bem-estar das pessoas.

"Este centro representa o firme compromisso de Portugal -- e o espírito dos nossos países -- para com o progresso e o bem-estar das pessoas", disse Felipe VI, numa curta passagem em português, retornando de seguida ao castelhano para elogiar o "ambicioso projeto" que visa reforçar o combate ao cancro do pâncreas: "É um ato de enorme transcendência para a ciência, para as nossas sociedades e para a saúde de todos os nossos cidadãos".

Num discurso proferido perante o primeiro-ministro, António Costa, a ministra da Saúde, Marta Temido, a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o monarca espanhol agradeceu o convite do chefe de Estado português e sublinhou ainda que se sente "sempre em casa" em Portugal, incluindo também a rainha Letizia neste sentimento.