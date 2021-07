Feminino ou masculino? Estudantes da Universidade do Minho podem escolher traje com que mais se identificam

A Universidade do Minho comunicou esta segunda-feira a toda a comunidade de praxe que todos os alunos da Universidade passam a ter a possibilidade de "optar pelo uso do traje masculino ou feminino, sem a possibilidade de mistura de peças entre ambos". A iniciativa é desenvolvida pelo órgão que tutela a praxe na Universidade do Minho, o Cabido de Cardeais.

Segundo o comunicado a decisão é tomada para que qualquer aluno tenha a liberdade de usar o traje com o qual se identifica mais.

O órgão refere que a praxe é um local de inclusão e união e que o traje foi criado para atenuar diferenças e, portanto, esta decisão foi tomada "para, ainda mais, unir toda a comunidade Praxística".