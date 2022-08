A Fenprof aceitou, só para este ano letivo, as alterações às habilitações próprias para a docência introduzidas pelo Ministério da Educação, que vão permitir a licenciados pós-Bolonha (2006), sem formação pedagógica, serem recrutados em contratação de escola.









A estrutura sindical, que se reuniu esta sexta-feira com o Ministério da Educação, assim como outros sindicatos, considera a opção “um retrocesso”, mas aceita a mudança só neste ano letivo, perante “a iminência de milhares de alunos ficarem sem aulas”.

O ministro da Educação, João Costa, aceitou retirar as habilitações próprias para o pré-escolar e o 1º ciclo, após contestação dos sindicatos. O ministro garantiu que o número de candidatos aos mestrados em Ensino “aumentou muito”. “É preciso que o Ensino Superior abra vagas em conformidade com esta necessidade do País e esta vontade crescente dos jovens em serem professores”, disse João Costa.