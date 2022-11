A Federação Nacional dos Professores anunciou que vai apelar ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para ajudar a pôr fim ao regime de mobilidade por doença. “Vamos pedir que o Presidente envie a lei para fiscalização do Tribunal Constitucional, uma vez que põe em causa direitos fundamentais, tal como pedimos aos grupos parlamentares e à Provedora de Justiça”, disse aoFrancisco Gonçalves, secretário-geral adjunto da Fenprof.“O Presidente é o garante do cumprimento da Constituição, e este regime cria injustiças e não garante a proteção de segurança e saúde no trabalho. Não podemos estar à espera dois anos pelo fim do período experimental do diploma”, disse o dirigente, frisando que Marcelo deve ter em conta a apreciação crítica da Provedora de Justiça, que considerou “não existir um regime adequado de proteção na doença adaptado às especiais exigências da profissão docente”.