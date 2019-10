Fenprof atribui responsabilidade moral aos governos por violência nas escolas

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) imputou esta terça-feira responsabilidade moral aos diversos governos pelos atos de violência praticados na escola, alertando para os riscos da falta de professores qualificados.A posição da Fenprof surgiu na sequência do caso ocorrido esta semana na Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa, mas outros são evocados para lamentar o sucedido e condenar "todo e qualquer ato de violência" dentro do espaço escolar.O Ministério Público abriu um processo ao professor que alegadamente agrediu, na segunda-feira, dois alunos do 8.º ano na Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa, enquanto o Ministério da Educação instaurou um processo disciplinar e o professor foi suspenso de funções de imediato."Uma agressão, seja em que circunstâncias for, é um crime punível por lei, sendo que a agressão de um adulto a um menor e, ainda por cima em contexto de sala de aula, constitui certamente uma moldura penal agravada", afirma a Fenprof em comunicado.A estrutura sindical indica, porém, que regista "a dualidade" do Ministério da Educação, devido à reação célere que adotou neste caso, face ao que classifica de "total inoperância" noutras situações em que as vítimas de agressão são os professores e funcionários auxiliares."Ainda hoje teve lugar um cordão humano de solidariedade, em Valença, com os dois professores e a funcionária agredidos na semana passada, sem que os responsáveis do ME tenham vindo a público condenar esse como outros atos de agressão igualmente inaceitáveis", lamenta a Fenprof.O professor contratado detido pela PSP, em Lisboa, foi notificado para comparecer perante um juiz de instrução criminal.Segundo o artigo 117.º do capítulo XI, Regime Disciplinar, do Estatuto da Carreira Docente, arrisca-se a uma pena de expulsão da escola por não pertencer aos quadros.A estrutura sindical questiona ainda se quem agrediu os alunos foi um professor qualificado ou alguém contratado para suprir a falta de professores de informática."Confrontadas com a falta de professores, as escolas são levadas a contratar pessoas não qualificadas e, eventualmente, sem preparação para lidar com crianças e jovens, muitas vezes em grupos que exigem um esforço grande de controlo e manutenção da disciplina", reforça.A organização sindical culpa os sucessivos governos pela falta de medidas para tornar as escolas mais seguras, nomeadamente a colocação de pessoal auxiliar "em número adequado".