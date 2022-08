O Ministério da Educação (ME) propôs aos sindicatos de professores que também no pré-escolar e no 1º ciclo possa haver professores apenas com licenciatura em Educação Básica. A Fenprof não aceita. “O pré-escolar e o 1º ciclo são assentes essencialmente em questões pedagógicas e nunca tiveram professores só com habilitação própria. Além disso, não são grupos carenciados de professores”, afirmou aoMário Nogueira, lembrando que “é no estágio que a formação pedagógica predomina”.O ME abriu o ensino a licenciados pós-Bolonha e no despacho que vai negociar sexta-feira com os sindicatos estabelece o mínimo de créditos necessários para cada disciplina.