Fenprof contra proposta do Bloco de Esquerda na Educação

Recusa dois anos como uma primeira prestação.

Por Bernardo Esteves | 08:55

A Fenprof está contra a ideia lançada pela coordenadora do BE, Catarina Martins, que sugeriu ao Presidente da República a promulgação do decreto-lei do Governo que devolve 2 anos e 9 meses de tempo de serviço como sendo um primeiro momento da recuperação integral dos 9 anos.



"No preâmbulo do diploma é dito que este é o único tempo a recuperar por uma questão de equidade. Se aceitarmos isto como vamos exigir que haja mais recuperação? Tinha de ficar escrito que este era o primeiro momento", afirmou ao CM Mário Nogueira, desejando que o diploma "seja vetado". "Se for promulgado espero que a Assembleia da República cumpra o seu papel", disse, aludindo à apreciação parlamentar que será pedida por BE e PCP.



Os sindicatos têm até esta quarta-feira para decidir se pedem negociação suplementar do decreto-lei. "Estamos a medir os prós e contras. Por um lado não queremos legitimar um processo negocial que não o é. Mas mesmo que seja legitimado, não será ao abrigo da lei do Orçamento do Estado de 2019, que não foi promulgada", afirmou Nogueira.