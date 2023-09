Mais de 92 mil alunos começam as aulas sem todos os professores atribuídos

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) estima que haja 92 mil alunos sem todos os professores atribuídos, uma "situação que se irá agravar" nas próximas semanas com o aumento de aposentações e eventuais atestados médicos.

"O ano letivo começa mal" e provavelmente será "um dos piores", alertou esta segunda-feira o líder da Fenprof, Mário Nogueira, durante uma conferência de imprensa, em Lisboa, para fazer um balanço do início do ano letivo.

"Neste momento, calculamos que mais de 92 mil alunos não tenham um ou mais professores", disse Mário Nogueira, sublinhando que "a situação se vai agravar até ao final do ano".



Um dos motivos são as aposentações até 31 de dezembro que, segundo estimativas da Fenprof, significam que mais 3.500 docentes com turmas atribuídas neste momento irão deixar de dar aulas até ao final do ano e muitos outros professores que "agora vão entrar em situação de atestado médico".