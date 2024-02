Maria de Lurdes Maia é professora do 1.º Ciclo do Ensino Básico, residente em Viseu e colocada num agrupamento do Canedo, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro. Sofre de uma doença incapacitante que a levou a pôr baixa médica por estar afastada da área de residência onde tem o apoio da família.









Ver comentários