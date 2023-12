A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) reúne-se esta segunda-feira com responsáveis do Ministério da Educação e vai propor várias alterações aos apoios para habitação a conceder a professores deslocados.



“O Governo propõe apoiar todos por igual a partir de uma taxa de esforço com habitação de 35% do salário bruto, mas nós entendemos que a taxa de esforço se deve aplicar ao salário líquido e variar consoante o número de pessoas do agregado”, disse ao CM José Feliciano Costa, da Fenprof.









Ver comentários