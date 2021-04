Fenprof quer turmas reorganizadas para melhor aprendizagem e distanciamento de prevenção à Covid

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores defendeu, esta segunda-feira, turmas com menos alunos para assegurar melhorias na aprendizagem e o cumprimento das regras de distanciamento de segurança à Covid-19, no dia em que os alunos dos 2.º e 3.º ciclos regressam às escolas.

"Era necessário que as turmas pudessem ser ainda reorganizadas para poderem ficar com menos alunos. Isso era importante do ponto de vista da aprendizagem e de um trabalho mais personalizado dos professores, mas também para manter o distanciamento", afirmou Mário Nogueira, que falava aos jornalistas junto à Escola Eugénio de Castro, em Coimbra, no dia em que os alunos dos 2.º e 3.º ciclos retomam as aulas presenciais.

O dirigente sindical realçou também a importância do reforço do pessoal não docente, numa altura em que a desinfeção e limpeza "são fundamentais" e em que as escolas ainda apresentam um défice.