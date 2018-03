Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Férias da Páscoa com neve e chuva

Previsão de temperaturas negativas na região do Interior Norte.

Por João Saramago | 01:30

As miniférias da Páscoa vão ser marcadas pelo frio, chuva e neve em Portugal continental. No entanto, quem está no Algarve pode ainda contar com sol nos dias de hoje e de amanhã e temperaturas máximas de 25 graus.



Bem diferente será o estado do tempo amanhã no Litoral Norte, com a indicação de chuva. Uma tendência que gradualmente se irá estender a todo o continente com o aproximar do fim de semana da Páscoa.



Sábado e domingo, nas regiões Norte e Centro, serão dias de inverno (apesar de já estarmos na primavera), estando mesmo previstas temperaturas negativas no Interior Norte e chuva por vezes forte. Deverá nevar nas terras altas. Uma situação que afetará algumas das tradições da época, como é o caso do compasso pascal, que em muitas localidades percorre as casas dos paroquianos.



Na segunda-feira, o estado do tempo terá uma ligeira melhoria, embora com a possibilidade de ocorrência de chuviscos.

Depois de um mês de março muito chuvoso, abril promete fazer jus ao ditado "em abril águas mil".



As indicações a longo prazo divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam para todo o continente valores de precipitação superiores aos habituais, pelo menos até dia 8 de abril.



Nas temperaturas, há a indicação de uma primavera marcada pelo frio.