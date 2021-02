As férias da Páscoa foram reduzidas a apenas quatro dias úteis, decorrendo entre 29 de março e 1 de abril, e não entre 25 de março e 5 de abril, como estava previsto. As escolas terão assim, no total, uma semana de pausa letiva, que inclui os feriados de Sexta-Feira Santa e Domingo de Páscoa. A informação foi enviada às escolas e divulgada pelo Ministério da Educação (ME), que confirma também a supressão das férias de Carnaval, entre os dias 15 e 17 de fevereiro.









Esta foi a forma encontrada pelo Governo para compensar os 11 dias úteis de pausa letiva que se iniciaram no dia 19 de janeiro e terminam esta sexta-feira. O ME revela que serão ainda acrescentados dias de aulas no final do 3º período e que o calendário de exames vai mudar – até 12 de fevereiro será publicado o novo calendário letivo e de exames.

A tutela determina ainda que cada escola efetue um levantamento de todos “os alunos em risco ou perigo sinalizados pelas comissões de proteção”, bem como estudantes “em especial perigo de abandono escolar”, ou alunos cuja escola considere ineficaz o regime não presencial. O objetivo é que estes estudantes tenham “especial apoio presencial”, devendo ser mobilizados tutores e mentores para potenciar “apoios de maior proximidade”.





Filinto Lima, da Associação de Diretores de Escolas, garante que estes apoios já foram prestados quando houve ensino online em 2020. n B.E.





Tarifa social de internet só no próximo ano letivo



Uma tarifa social de internet para acesso a banda larga de famílias carenciadas só terá impacto no próximo ano letivo. “Estamos a trabalhar para ser implementado no início do 2º semestre”, disse ao CM o gabinete do secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Hugo Mendes.