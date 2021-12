Dois dos feridos provocados pelo incêndio que deflagrou, domingo, na Pneumologia do Hospital de S. João, no Porto, continuavam esta quarta-feira com “prognóstico muito reservado” na Unidade de Queimados. Além deste homem de 69 anos e desta mulher, de 70, os outros dois feridos graves - incluindo o doente, de 63, que estará na origem do fogo -, estão a recuperar de forma favorável.









O fogo matou um doente acamado de 60 anos. A investigação da PJ prossegue, como os inquéritos do hospital e da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde. Só o autor - com doença oncológica no cérebro que provoca alucinações - dará pormenores após recuperar.