Fernando Medina arrisca multa de 4 mil euros após subir ao Pico sem autorização

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa não efetuou o registo obrigatório na Casa da Montanha.

O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, não efetuou o registo obrigatório na Casa da Montanha antes de subir a montanha do Pico e incorre numa multa de quatro mil euros, avança o semanário Ilha Maior.



O autarca terá subido a montanha do Pico no dia 24 de julho, acompanhado por familiares, mas não fez o registo na Casa da Montanha antes de fazer a subida.



Nesse dia a visita de forma autónoma já estava esgotada, mas mesmo assim o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa decidiu subir sem autorização.



Fernando Medina pode agora ser multado num valor de até quatro mil euros.