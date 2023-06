Fernando Pinto diz que prestou serviços em exclusividade e obrigado à não concorrência

O antigo presidente executivo da TAP Fernando Pinto explica que o seu contrato de 1,6 milhões de euros previa prestar serviços em exclusividade e obrigação de não concorrência, uma alternativa a um cargo na administração para que estava indisponível.

Num total de 17 páginas com as respostas às mais de 100 perguntas da comissão parlamentar de inquérito à TAP, documento ao qual a agência Lusa teve acesso, Fernando Pinto começa por referir que "é importante contextualizar o contrato de prestação de serviços" que celebrou com a TAP após a sua saída da presidência da companhia aérea.

"Atendendo aos meus quase 20 anos de experiência na liderança da comissão executiva da TAP e de 50 anos no setor da aviação, os acionistas pretenderam continuar a contar com o meu contributo profissional, quer no apoio à nova gestão privada (sem qualquer experiência na TAP), quer em questões estratégicas fundamentais para a empresa", sublinha.