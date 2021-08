Ferro manifesta "consternação e pesar" pela morte de ex-deputado Afonso Abrantes

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, manifestou esta quinta-feira "consternação e pesar" pela morte do ex-deputado e antigo autarca socialista Afonso Abrantes, que morreu na quarta-feira aos 76 anos.

"Neste momento de luto, o presidente da Assembleia da República expressa à família, aos amigos e ao Partido Socialista as mais sentidas condolências", escreve Ferro Rodrigues numa mensagem de pesar enviada à Lusa, em que "manifesta consternação e pesar" pela morte de Afonso Abrantes.

O presidente da Assembleia da República recorda que Afonso Sequeira Abrantes foi deputado na V Legislatura (1987-1991), eleito nas listas do Partido Socialista pelo círculo de Viseu, e autarca durante mais de duas décadas, entre 1990 e 2013.

"Destacou-se como presidente da Câmara Municipal de Mortágua, onde também presidiu à Assembleia Municipal, tendo-se envolvido igualmente noutras atividades da comunidade, como a presidência da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua", pode ler-se na mensagem de Ferro Rodrigues.

Afonso Abrantes, que foi presidente da Câmara de Mortágua durante 24 anos e deputado da Assembleia da República, morreu esta quarta-feira aos 76 anos, disse esta quinta-feira à agência Lusa o presidente da distrital de Viseu do PS, José Rui Cruz.

As causas da morte não são conhecidas, "terá sido alguma coisa repentina, uma vez que, apesar das condicionantes de saúde que tinha, andava bem e animado" com as eleições autárquicas que vão acontecer em 26 de setembro, disse José Rui Cruz.

"O secretário-geral do PS, António Costa, já apresentou as condolências e pediu que fosse representado [nas cerimónias fúnebres], assim como o grupo parlamentar socialista, por tudo o que Afonso Abrantes deu ao partido", acrescentou o dirigente socialista.

A Câmara Municipal de Mortágua publicou uma nota de pesar em que destaca a "figura ímpar do concelho, o pedagogo de excelência, mestre da oratória, brilhante estratega e político de pulso".