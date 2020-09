Ferro Rodrigues apanhado a dar 'puxão de orelhas' sobre Covid-19 em lares: "Não se apreenderam lições"

"Como é que se compreende que continuem apenas a fazer-se testes quando há pessoas que acusam positivo. Quando há uma pessoa num lar que acusa positivo, o caminho já está prejudicado, o caminho para uma vaga nesse lar já é muito forte", afirmou Ferro Rodrigues.







Estas declarações foram feitas na segunda parte da reunião sobre a evolução da covid-19 em Portugal, que decorre esta tarde, no Porto, e que não é aberta aos jornalistas, que assistem à sessão numa sala preparada para o efeito, contudo, a transmissão não foi interrompida e acabou por se ouvir a intervenção de Ferro Rodrigues.



PS garante que regresso às aulas está a ser preparado ao pormenor

José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, abordou após a reunião a questão do regresso às aulas e da segurança nos lares.

Especialistas, políticos e parceiros sociais estiveram esta segunda-feira reunidos, no Porto, para analisar a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, com as apresentações em transmissão aberta pela primeira vez. Após a reunião, ficou claro que o presidente da Assembleia da República não entende como é que, nesta altura, ainda não se retiraram lições do que aconteceu nos lares numa primeira vaga da pandemia da covid-19."Como é que se compreende que continuem apenas a fazer-se testes quando há pessoas que acusam positivo. Quando há uma pessoa num lar que acusa positivo, o caminho já está prejudicado, o caminho para uma vaga nesse lar já é muito forte", afirmou Ferro Rodrigues.Estas declarações foram feitas na segunda parte da reunião sobre a evolução da covid-19 em Portugal, que decorre esta tarde, no Porto, e que não é aberta aos jornalistas, que assistem à sessão numa sala preparada para o efeito, contudo, a transmissão não foi interrompida e acabou por se ouvir a intervenção de Ferro Rodrigues.José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, abordou após a reunião a questão do regresso às aulas e da segurança nos lares.

"A abertura está preparada ao mais ínfimo detalhe em articulação do Ministério da Saúde com o ME, com orientações que estão disponíveis no site da DGS e DGest", disse José Luís Carneiro.



Quanto aos lares, o secretário-geral garante que são tão seguros quanto qualquer outra intituição do nosso dia a dia e que as autoridades têm tudo sob controlo.



José Luís Carneiro recordou que Portugal já garantiu "6,9 milhões de vacinas" em articulação com os restantes países europeus e que é "o país que mais testa no quadro europeu".



Mais de 600 mil portugueses já descarregaram aplicação 'StayAway Covid'

"Hoje, às nove horas, havia 660 mil portugueses que tinham descarregado a aplicação e é muito importante que cheguemos a números ainda superiores", frisou José Manuel Mendonça, enumerando ainda entre os desafios para o futuro a garantia de uma interoperabilidade europeia nas aplicações dos diversos países para ajudar "à mobilidade e confiança".

Rui Rio de acordo com 'puxão de orelhas' de Ferro Rodrigues

O líder do PSD assumiu estar de acordo com o 'puxão de orelhas' do presidente da Assembleia no que toca à situação dos lares. Rui Rio afirma que há sim lares que estão a cumprir todas as regras, mas que "todos sabemos" que há muitos que representam um risco perante uma segunda onda que pode estar ao virar da esquina. "O reforço da vigilância nos lares é premente", defendeu.



Rio apela ainda ao Governo que seja criado um "um modelo de transporte" para diminuir os contactos entre alunos nos autocarros.



"Não é só o que se passa na escola, mas também nos transportes", sublinhou o líder do PSD.



BE insiste na contratação de 18.500 profissionais para o SNS em 2020

Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, defendeu que é preciso que os 18.500 profissionais previstos no Orçamento de Estado para o SNS sejam efetivamente contratados.



"Nas escolas podem existir normas, mas isso só se concretizará se houver mais profissionais; o mesmo no SNS, se queremos um SNS que não deixe nenhuma necessidade por atender voltamos a insistir na contratação de 18.500 profissionais previstos no OE", defendeu. Moisés Ferreira também abordou a questão dos lares como uma das principais preocupações a ter em conta.



Chega de acordo com PSD: "É preciso criar um modelo de transporte para os alunos"

André Ventura defendeu o mesmo que Rui Rio. Um modelo de transporte para evitar que os contactos entre alunos na deslocação à escola levem a surtos descontrolados.



"Era fundamental que existisse um plano específico de transportes, articulado com as autarquias, para as escolas", disse André Ventura recordando que entregou na Assembleia da República um projeto de resolução nesse sentido.

CDS: "O Governo infelizmente já está a falhar"

Francisco Rodrigues dos Santos afirma que o "Governo já está a falhar" ao deixar milhares de famílias inseguras. "Reina a incerteza e o receio face ao regresso às aulas presenciais", afirma o líder do CDS. A questão dos transportes no regresso às aulas também foi abordada por Rodrigues dos Santos.



"Estamos preparados para enfrentar o regresso à escola", garante ministra da Saúde

Marta Temido defendeu que o regresso das reuniões no Infarmed são importantes e que esta em particular serviu para fazer um ponto da situação da doença nos últimos 60 dias.



A ministra da saúde garantiu ainda que "estamos preparados para enfrentar o regresso à escola" e afirmou ainda que "estamos melhor preparados" para uma possível segunda vaga da doença.



"Estamos preparados para enfrentar o regresso às aulas e também estamos melhor preparados do que estavamos há seis meses para enfrentar um eventual recrudescimento da doença", afirmou Marta Temido. A ministra recordou ainda que que o país tem "mais meios, experiência e conhecimento".