Ferro Rodrigues sobre Alarcão: “Esteve no lugar certo da História”

Papel de Rui Alarcão no Ensino Superior foi destacado em homenagem.

Por Mário Freire | 08:32

Homem apaziguador e que sabia ouvir. Um apaixonado por Direito. É esta a imagem que deixa Rui Alarcão, que morreu no domingo, aos 88 anos.



As cerimónias fúnebres decorreram esta segunda-feira, na capela da Universidade de Coimbra (UC), e o funeral seguiu depois para o cemitério de Cernache.



Foram diversas as personalidades ligadas ao Direito e que prestaram a última homenagem ao professor catedrático, que liderou a UC durante 16 anos.



"Marcou uma época com a internacionalização da UC e a sua abertura ao exterior, mas também o Ensino Superior em Portugal com a criação do programa Erasmus", disse o reitor da UC, João Gabriel Silva.



O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, recordou "um grande homem de Coimbra e de Portugal, que soube modernizar a UC e esteve, nas grandes causas, no lugar certo da História".



"Dedicou ao serviço público toda a sua vida", afirmou Maria Manuel Leitão Marques, ministra da Presidência.



Francisca Van Dunem, ministra da Justiça, destacou a inteligência "de um homem que interveio nos ambientes mais tensos e intensos", "capaz de equilibrar posições".