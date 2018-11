Marcada greve ao trabalho extra nos hospitais a partir de 3 de dezembro

Paralisação nos hospitais considerados Entidade Pública Empresarial vai durara até ao final de abril.

Por Lusa | 17:12

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) marcou esta quinta-feira uma greve ao trabalho extraordinário que envolverá todos os trabalhadores dos hospitais EPE, que decorrerá entre 3 de dezembro deste ano e 30 de abril de 2019.



"Esta greve foi marcada como forma de luta e de protesto contra o facto de os hospitais considerados Entidade Pública Empresarial (EPE) não estarem a cumprir os acordos coletivos de trabalho, nem os limites legais para o trabalho extraordinário ou suplementar", disse à agência Lusa o secretário-geral da FESAP, José Abraão.



O pré-aviso de greve emitido pela federação sindical abrange todos os trabalhadores dos hospitais EPE, "independentemente da natureza do seu vínculo, cargo ou função ou setor de atividade".



A paralisação decorrerá "após a jornada normal de trabalho diário, nos feriados e dias de descanso", entre as 00:00 de dia 03 de dezembro e as 24h00 de dia 30 de abril de 2019.



A FESAP vai enviar, ainda esta semana, uma queixa à Provedora da justiça, com o objetivo de que seja reposta a legalidade nos hospitais EPE, nomeadamente em relação aos horários de trabalho e às carreiras.