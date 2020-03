“Festa adiada e a vida suspensa”: Rita e Edgar Félix atrasaram o casamento

Com casamento marcado para o dia 11 de abril, Rita Silva e Edgar Félixa foram obrigados a remarcar a festa para o final do ano devido à pandemia da Covid-19. Mas não foi só o sonho deles que o vírus estragou. O jovem casal de fotógrafos, residente em Vila Nova de Gaia, ganha o seu sustento, precisamente, a filmar o casamento dos outros.

"A certa altura percebemos que estávamos dos dois lados. Íamos casar e agora temos de, além de adiar o nosso, adiar todos os que íamos registar", conta ao CM, Edgar Félix. A chegada da pandemia ao nosso país e com a segurança em risco, quer a própria, quer a dos convidados, obrigou a remarcar a cerimónia para o mês de outubro.





"Foi o mais seguro para todos. Tivemos de falar com cada fornecedor, perceber as suas condições e prejuízos. Temos de garantir que ninguém sai prejudicado, principalmente quem estaria ao nosso lado naquele dia. Seja a festejar ou a trabalhar", diz Rita Silva. Quanto aos dias de quarentena voluntária, o casal apenas sai de casa para passear o Gaspar, o companheiro de quatro patas. O resto do tempo é passado a fazer contas ao futuro, sobretudo a nível financeiro."Todos os casamentos que iríamos filmar em abril foram adiados e alguns em maio também. Andamos a tentar encontrar na internet ferramentas alternativas para poder trabalhar. É a nossa festa adiada e a vida em suspenso", desabafa a jovem noiva. Com a esperança de que tudo irá passar em breve, o pensamento dos noivos é apenas um: "Agora importa adiar, mas para celebrar com ainda mais força e motivo de festa."