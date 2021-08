Festa com cerca de 130 pessoas em Coimbra acaba com segurança agredido

festa "Summer Festival", com a participação do DJ Breyth.



Bruno, o responsável da empresa New Vision Eventos, cita o mesmo jornal, diz que se tratou de uma festa de verão com 120 a 130 pessoas que

apresentaram testes negativos à Covid-19 e foram usadas máscaras.



O mesmo responsável alegou ainda que havia no espaço três enfermeiras, que foi cumprido o distanciamento e havia desinfetante.





Uma festa com cerca de 130 pessoas nas Caves de Coimbra acabou, no passado dia 31 de julho, com um segurança agredido e transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra."Um segurança ficou ferido na cabeça depois de ter sido atingido com uma garrafa. Precisou de assistência hospitalar e levou pontos", disse o responsável da promotora de eventos ao jornal Notícias de Coimbra.A informação avançada pelo jornal Notícias de Coimbra dá conta que o proprietário do espaço alugou-o a uma festa de aniversário, "não esclarecendo quantas pessoas estiveram nessa festa por, segundo afirma, se tratar da competência da organização da festa essa gestão".De acordo com publicações nas redes sociais, tratou-se de umaNo entanto, nos vídeos partilhados nas redes sociais, alguns dos quais eliminados, mostram o contrário.