A Festa das Cruzes, em Barcelos, inicia esta quinta-feira às 19h00, limitada pela pandemia. No dia grande, segunda-feira, não será realizada a tradicional procissão para evitar a concentração de fiéis. Um andor com sete cruzes evocará o desfile de fé, na igreja.Pelo trajeto habitual, entre a igreja matriz e a Porta Nova, serão colocadas 14 cruzes, ornamentadas por grupos de vizinhos, assinalando os passos da revelação de Jesus ressuscitado. No entanto, haverá missa solene, às 16h00, junto ao templo do Senhor da Cruz, e um concerto do padre Sandro Vasconcelos, no largo da Porta Nova.