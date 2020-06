Festa de jovens em parque de campismo de Grândola na origem de novo surto de coronavírus

Uma festa de jovens num parque de campismo, em Grândola, está na origem de um novo surto de coronavírus, avança a SIC Notícias.Fonte do Parque de Campismo da Galé confirmou aoque houve realmente uma festa entre um grupo de jovens, mas que esta terá sido na praia e não no parque de campismo.A mesma fonte garante que os intervenientes já não se encontram nas instalações do parque há cerca de duas semanas.