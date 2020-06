Festa de Odiáxere faz mais estragos no número de infetados com coronavírus

A festa ilegal de Odiáxere, no concelho de Lagos, continua a dar azo ao aparecimento de novos casos de infetados pela Covid-19 na região algarvia e a causar alarme.No concelho de Vila do Bispo três pessoas testaram positivo para o vírus, e em Portimão o facto de um funcionário de um restaurante da zona ribeirinha ter estado em contacto com um dos infetados de Odiáxere obrigou o espaço a fechar, na sexta-feira, para a realização de testes a todos os funcionários como medida de segurança, disse ao CM a presidente da autarquia, Isilda Gomes. O CM apurou que num primeiro teste o funcionário do restaurante testou negativo, mas que iria repetir o exame para confirmação do resultado.Em Vila do Bispo, onde durante muito tempo não se registou qualquer caso, surgiram agora três. Contudo, o autarca local já explicou que se tratam de pessoas que, apesar de terem morada fiscal no concelho, não residem lá. Adelino Soares revelou ainda que "há mais cidadãos que, por indicação da autoridade de saúde, estão a ser testados e que, independentemente do resultado, ficarão em quarentena". Mas assegurou que "todos os casos confirmados, bem como as pessoas sob vigilância, estão associados, direta ou indiretamente, à festa de Odiáxere". A festa de aniversário ilegal causou já cerca de 90 infetados, entre os quais nove crianças.