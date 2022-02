Festa do Queijo Serra da Estrela regressa ao centro de Oliveira do Hospital

Depois de ter decorrido nos últimos dois anos em formato digital, a Festa do Queijo Serra da Estrela regressa, em março, em modo presencial, ao centro da cidade de Oliveira do Hospital, caso a situação epidemiológica o permita.

"Estamos preparados e muito empenhados em fazer regressar a Festa do Queijo Serra da Estrela ao centro da cidade de Oliveira do Hospital, com um plano de contingência que dê cumprimento às diretrizes das autoridades de saúde", referiu o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo.

A Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital foi agendada para os dias 12 e 13 de março, sendo este "o regresso da maior festa do queijo de Portugal que, nas edições de 2020 e 2021, foi realizada em formato digital, em consequência da pandemia da Covid-19".