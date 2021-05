Quem passasse pelo Príncipe Real, em Lisboa, na noite desta sexta-feira pensaria que a pandemia da Covid-19 acabou em Portugal e que Lisboa não era um dos concelhos do país com maior índice de transmissão do coronavírus: largas centenas de jovens juntaram-se numa festa ilegal neste icónico jardim da capital, onde não se viam quaisquer máscaras ou distanciamento, mas onde álcool não faltou. O cenário foi de uma autêntica discoteca ao ar livre.Pelas 00h30, e já duas horas depois do encerramento dos bares e restaurantes, continuavam centenas de pessoas no Príncipe Real a fumar, a beber na rua e a pôr música enquanto dançavam muito próximas umas das outras. Para agravar a situação, presenciou ono local, havia pessoas a vender álcool aos jovens que ali se concentraram.A PSP andou a dispersar grupos pela cidade, no Cais do Sodré e na zona do Bairro Alto mas até pouco antes da 1h00 ainda nenhum agente tinha passado naquele local para dispersar os jovens e acabar com a festa ilegal, que começou pouco depois do encerramento obrigatório dos espaços de restauração e bares.Os agentes da PSP chegaram mesmo ao bater da 1h00 e, mal apareceram, em dois minutos toda a multidão dispersou, com a PSP a avisar os jovens que participavam na festa para o desrespeito das normas em vigor e a mandarem-nos para casa.