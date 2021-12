Festas com dezenas de jovens no fim de semana em discoteca de Coimbra com surto de Covid com 50 infetados

A discoteca NB Club, em Coimbra foi associada a um surto de Covid-19 com pelo menos 50 infetados, já confirmado pela Autoridade Regional de Saúde do Centro (ARSC) . Grande parte dos infetados têm entre 16 e 18 anos, e terão estado nas festas que decorreram naquele espaço, durante o fim de semana.Nas redes sociais é possível ver as fotografias dos vários eventos decorridos no NB Club e percebe-se que, na sexta-feira e no sábado, o espaço esteve completamente cheio de jovens. Decorreram também atuações ao vivo no NB Club.

Sobre o caso, um responsável do NB Club, questionado pelo CM garantiu que todas as regras foram e têm estado a ser cumpridas "indo até além do que está obrigado pelas autoridades de saúde". O responsável refere que está instalado no espaço, desde início de dezembro, um centro de testagem que oferece testes gratuitos aos clientes que queriam entrar na discoteca.

Segundo referiu a mesma fonte, alguns jovens não quiseram fazer e preferiram apresentar o teste rápido feito nas últimas horas.

Ao CM o responsável lamenta o sucedido e garante estar a colaborar com as autoridades de saúde e com a ASAE, garantindo cumprir todas as determinações dos organismos competentes.