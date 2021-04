Festas de casamento sem limites de horário, revela Governo

Os espaços que recebam festas de casamento ou batizados vão poder funcionar sem limites de horário, ao contrário do que acontece na restante restauração.Num despacho publicado em Diário da República, o Governo esclarece que "não se aplicam os limites horários" das 22h30 nos dias úteis e das 13h00 aos fins de semana e feriados, desde que os serviços sejam prestados "exclusivamente aos convidados".Desde 19 de abril, é possível realizar este tipo de eventos, embora com uma lotação reduzida a 25%. Esta percentagem tem em conta a capacidade habitual do espaço onde se realiza o beberete.Na hora da refeição, devem ser seguidas as restantes regras aplicáveis à restauração, com um limite de quatro pessoas por mesa no interior ou seis no exterior.O uso de máscara deve também ser mantido ao máximo.Com a próxima fase do desconfinamento, prevista para 3 de maio, passará a ser possível uma lotação de 50% nas festas de casamentos, batizados e outras comemorações familiares.Se o casamento se der numa igreja, os noivos têm também de ter em conta as restrições aplicáveis a estes espaços na hora de fechar a lista de convidados.