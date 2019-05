Festas de Lisboa esperam um milhão de visitantes

O presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, participou esta terça-feira na apresentação das propostas para as Festas de Lisboa. Iniciativa que representa um investimento de 1,3 milhões de euros, que "é inteiramente coberto pelos patrocinadores", disse.A animação preenche na totalidade o próximo mês, com o momento mais alto a 12 de junho, com as Noivas de Santo António e as Marchas na Avenida da Liberdade.Joana Gomes Cardoso, presidente da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), estima que "serão esperados cerca de um milhão de visitantes", salientando que "na Avenida da Liberdade ao longo da noite deverão circular 200 mil pessoas"."Impróprio para cardíacos" é como Joana Gomes Cardoso classificou o espetáculo que marca o arranque das festas a 1 de junho."Na Alameda D. Afonso Henriques, rumo à Fonte Luminosa uma das maiores artistas de funambulismo [equilibrismo] irá percorrer 300 metros numa corda bamba, a 33 metros de altitude", contou Joana Cardoso, acrescentando que por ser o Dia Mundial da Criança "haverá um espetáculo de teatro no Jardim da Quinta das Conchas (Lumiar) e um outro na Calçada da Ajuda.Na noite de 29 de junho a festa é junto à Torre de Belém com um concerto dedicado, por vários artistas, ao cantor António Variações (1944 -1984).