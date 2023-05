Festas de São João no Porto custam 615 mil euros. Fogo de artifício durará 16 minutos

As festas do São João, no Porto, vão custar 615 mil euros, distribuir-se-ão pelos jardins do Palácio de Cristal, Largo Amor de Perdição e praça da Casa da Música e o fogo-de-artifício durará 16 minutos, foi anunciado esta quarta-feira.

O programa das festividades inclui concertos a partir das 22h00 de Emanuel e de Cláudia Martins & Minhotos Marotos, no Largo do Amor de Perdição, enquanto nos jardins do palácio atuará Miguel Araújo, e o grupo Fogo Fogo. David Bruno e Moullinex, por seu lado, atuarão na Praça da Casa da Música, anunciou na apresentação a vereadora da Câmara do Porto, Catarina Araújo.

O espetáculo de fogo-de-artifício que sempre marca a noite da maior festa do Porto terá a duração de 16 minutos, acrescentou a autarca. O fogo será lançado das margens do rio Douro e de barcaças, acrescentou uma fonte do município.

Reaberto em setembro de 2022, o Mercado do Bolhão volta a ter o seu significado nas comemorações, recebendo a Cascata Comunitária de São João, em exposição entre 20 de junho e 1 de julho, revelou ainda Catarina Araújo.

Da programação fazem também parte concertos de Quim Barreiros, Leandro, Augusto Canário, Diapasão e Sons do Minho, num conjunto de espetáculos que inclui ainda o folclore e que decorrerá nos dias 16, 17, 18, 23 e 24 de junho por todas as freguesias da cidade, descreve o comunicado da organização.

As tradicionais rusgas decorrerão a 1 de julho, com a participação de várias associações e coletividades da cidade num percurso que começa às 17h00 na Rua de Passos Manuel e termina às 18h00, na Praça General Humberto Delgado, junto à Câmara do Porto, lê-se ainda.

Na sua intervenção, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou que o "orçamento global da festa em 2023 é de 615 mil euros".

A câmara divulgará nos próximos dias o plano de mobilidade e os constrangimentos ao trânsito para a Noite de São João, lê-se ainda na comunicação distribuída.