Alguns surtos "relacionados com festas, aniversários e reuniões familiares" estão a preocupar as autoridades na região do Algarve, onde foram ontem confirmados mais 83 novos casos de Covid-19 e três óbitos.









Alguns dos casos confirmados ontem pela delegada regional de saúde, Ana Guerreiro, estão relacionados com a Universidade do Algarve (UAlg). “Há casos ativos na comunidade académica devido a festas”, estando a ser feito “um levantamento dos contactos” e a serem realizados “testes em grande grupo pelo Algarve Biomedical Center”.