Festas em bares provocam surto de Covid-19 na praia de Santa Cruz

Novos casos poderão surgir nas próximas horas, uma vez que, explicou fonte da autarquia, o surto ainda não está controlado. Os 33 casos ativos associados têm idades entre os 15 e os 25 anos. Há ainda outros 58 jovens que se encontram em vigilância pelas autoridades de Saúde, por serem casos de contactos diretos.



Leia também Surto com mais de 30 infetados por Covid-19 após festas de diversão noturna em Santa Cruz O surto teve origem no último fim de semana de agosto e atingiu pessoas que frequentaram, pelo menos, três bares. Os espaços de restauração continuam, contudo, a laborar dentro do horário normal, uma vez que nenhum dos funcionários foi atingido pela Covid-19.

Populares explicaram ao CM que estão preocupados com o número crescente de casos da doença, apesar de estarem limitados aos clientes dos bares, de acordo com a investigação efetuada pelas autoridades de Saúde aquando do inquérito epidemiológico.



A Câmara de Torres Vedras adotou medidas excecionais para limitar potenciais novos contágios. Informa a autarquia que, aos sábados, entre as 14h00 e as 18h00, na praia Centro, a população poderá realizar testes rápidos à Covid-19, de forma gratuita. Os menores de idade só poderão ser testados quando acompanhados dos pais ou tutores.