Festas religiosas adaptam-se na pandemia em Felgueiras

A festa em honra de S. Jorge, em Várzea, Felgueiras, volta a não poder ser assinalada com pompa e circunstância. Pelo segundo ano consecutivo, devido ao estado de emergência, no âmbito da pandemia de Covid-19, as tradicionais festas em honra do santo padroeiro de Várzea - que anualmente traz centenas de visitantes e devotos de S. Jorge à freguesia - ficam sem efeito.



Mas se no ano passado, não foi possível sequer realizar-se as cerimónias religiosas, este ano, o dia vai ser assinalado com a tradicional eucaristia solene, às 11h00, e, ao final do dia, às 19h00, em vez da procissão com andores e dezenas de figurantes, o S. Jorge será colocado num carro que percorrerá todas as ruas da freguesia para assinalar a data.





De 23 a 25 de abril, haverá alvorada festiva com música gravada.