Festival de cerveja tradicional em Aveiro adiado devido à Covid-19

A Câmara de Aveiro decidiu adiar o festival de cerveja artesanal "Aveiro Craft Beer Fest", que estava previsto para o próximo fim de semana, devido ao aumento de casos de covid-19 na região, informou hoje a autarquia.

Segundo uma nota camarária, a decisão tomada em articulação com a delegada de Saúde de Aveiro prende-se com o facto de o município, a região de Aveiro e Portugal registarem "um índice de crescimento relevante do número de casos positivos de covid-19 nos últimos dias".

"Com este cancelamento, queremos dar mais um contributo e lançar mais um alerta para o combate à pandemia de covid-19, não colocando em risco os cidadãos, dada a tipologia da vivência perspetivada para este evento", refere a mesma nota.

A Câmara lamenta o sucedido e agradece a compreensão de todos, garantindo que esta edição se irá realizar "logo que as condições de evolução da pandemia melhorem" e seja possível voltar com segurança ao Mercado Manuel Firmino para realizar este evento.

Na segunda-feira a autarquia anunciou que iria reeditar o festival de cerveja artesanal, com um novo modelo, "respeitando as normas e regras sanitárias".

"Esta edição, em Aveiro, foi programada segundo um modelo adequado aos tempos que vivemos, respeitando as normas e regras sanitárias, com um efetivo controlo de capacidade dos espaços, fluxos e observância da área, garantindo uma boa experiência e a desejada alegria do evento, com a devida segurança", sublinhou na altura a Câmara.

O evento que iria decorrer na envolvente e no interior do Mercado Manuel Firmino contava com a participação de 16 cervejeiras e uma sidraria artesanais, quer nacionais quer estrangeiras, além dos cervejeiros da cidade, entre os quais "alguns dos pioneiros da cerveja portuguesa" que apresentam em Aveiro "mais de 70 estilos cervejeiros".

