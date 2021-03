Festival de Pão-de-Ló em Felgueiras vai ser realizado 'online'

O fim-de-semana que antecede a Páscoa há alguns anos que fica marcado, em Felgueiras, pelo Festival de Pão-de-Ló – um dos ex-libris da cidade, que traz centenas de turistas ao concelho.



Este ano, devido à pandemia e às medidas restritivas impostas pelo Estado de Emergência, a autarquia decidiu realizar o evento, mas noutros moldes.





Nesse sentido, foi criada uma plataforma no site do município, com o objetivo de promover os expositores que fazem parte da rede de doçaria nacional e internacional.No sentido de divulgar o doce com séculos de história, a autarquia, em colaboração coma Associação Empresarial de Felgueiras, adquiriu e distribuiu mil Pães-de-Ló de Norte a Sul do país, com o objetivo de promover e estimular a economia local."A aposta na divulgação do nosso Pão de Ló e doçaria tradicional faz parte da nossa estratégia de promoção cultural e turística. Não poderíamos nunca deixar esmorecer a força que o Festival do Pão de Ló ganhou nas últimas edições, que atraiu milhares de turistas ao nosso concelho, que compraram e fomentaram a economia local", explicou Nuno Fonseca, presidente da Câmara de Felgueiras.Para além desta iniciativa, os visitantes podem conhecer de perto a história do Pão-de-Ló, as ofertas e os contactos dos produtores, em festivaldopaodelo.cm-felgueiras.pt

Este sábado, às 18h00 haverá uma videoconferência subordinada ao tema "A internacionalização do Pão-de-Ló e doçaria tradicional" que vai contar com a participação de um painel de luxo. A iniciativa será transmitida online no site e nas redes sociais do município.