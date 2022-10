A organização do Festival Bons Sons, em Cem Soldos, Tomar, entregou à Igreja de S. Sebastião um donativo de 13 mil euros destinado a obras de intervenção no telhado.A igreja funciona durante o evento como o Palco Carlos Paredes e o donativo, entregue na semana passada, é o valor correspondente ao dinheiro que o público do Bons Sons deixou nas pulseiras ‘cashless’ (trocos que os espectadores decidem não reaver e deixar para a organização).