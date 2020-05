Festival MEO Sudoeste adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19

A edição deste ano do festival MEO Sudoeste foi adiada para 2021, na sequência da pandemia Covid-19, anunciou a organização.

A organização do festival anunciou em comunicado que "é com grande tristeza que nos vemos forçados a adiar a edição desde ano do festival".

A decisão da empresa foi motivada pelo perigo de propagação da doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), em eventos com um elevado número de pessoas.

"Fazemo-lo por motivo de força maior, em pleno cumprimento das indicações das autoridades competentes, e em nome da segurança e do bem-estar do nosso público e de todos os envolvidos na realização do Festival, a nossa primeira prioridade" explica a organização.

A organização já anunciou que a 24ª edição do MEO Sudoeste vai decorrer de 3 a 7 de agosto de 2021, com a abertura do campismo a 31 de julho.

O comunicado acrescenta ainda que "os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas, não sendo necessária a troca ou emissão de novo bilhete".

A organização explica ainda que "continuaremos mais fortes e motivados do que nunca, para fazer da 24 ª edição no próximo ano, uma das melhores de sempre! Por isso, estamos já a trabalhar para manter o mesmo ou ainda melhor cartaz, para as novas datas em 2021".

Há 23 anos que o MEO Sudoeste é a mítica casa de milhares de festivaleiros, que se juntam para celebrar a música, a amizade e as noites de calor no Alentejo.

O Festival MEO Sudoeste que decorre anualmente na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira, recebeu no último ano cerca de 157 mil festivaleiros.