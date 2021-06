Festival Vilar de Mouros adiado para 2022 mas com cartaz apresentado este mês

A edição do festival de Vilar de Mouros prevista para este ano, em Caminha, foi cancelada e adiada para 2022, mas a organização vai começar este mês a apresentar o cartaz, divulgou esta terça-feira a promotora.

Em julho de 2020, a organização anunciara o regresso do histórico festival para este ano, entre 26 e 28 de agosto, com a presença de Iggy Pop, Bauhaus, Wolfmother e Legendary Tigerman, mas "novos adiamentos nas digressões dos artistas internacionais desfizeram meses de duros esforços" para tornar possível o regresso do mais "antigo dos festivais do nosso país" à aldeia de Caminha, no distrito de Viana do Castelo.

A edição 2022 está agora marcada para os dias 25, 26 e 27 de agosto.