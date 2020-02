Fevereiro chega com bom tempo

Ainda estamos no inverno, mas se olharmos para os termómetros não parece: o mês de fevereiro começa com temperaturas altas, mesmo que ainda esteja prevista alguma chuva - embora fraca, na região Norte - até ao meio da manhã deste domingo.Em Lisboa, haverá períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do início da tarde. Quanto às temperaturas, vão rondar os 20 graus centígrados, com a cidade de Faro a bater o recorde: a máxima poderá chegar aos 23 graus. Aos 22o deverão chegar Braga, Aveiro, Leiria, Santarém, Setúbal e Sines. Lisboa e Porto ficarão nos 20o. No polo oposto, a cidade mais fria será a Guarda, com 14o de máxima e 8o de mínima.

Para segunda-feira, e segundo o IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o cenário deverá manter-se, mas o calor vai aumentar. Braga, Aveiro, Leiria, Santarém e Évora deverão chegar aos 23o, enquanto Lisboa e Porto ficarão nos 20o. Na segunda-feira, a Guarda vai manter o estatuto de cidade mais fresca: não deverá registar mais de 13o de máxima e 9o de mínima).

E o calor não é um exclusivo nacional. Também em Espanha o jornal ‘El País’ avança que "as temperaturas vão disparar até valores de primavera ou inclusivamente de verão". Segunda-feira, esperam-se temperaturas a rondar os 25º na Andaluzia e na costa do mar Cantábrico. Por cá, o bom tempo deverá manter-se pelo menos até quarta-feira, apesar de o IPMA prever uma descida gradual das temperaturas máximas.