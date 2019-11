Fibromialgia pode ser desencadeada por stress e excesso de trabalho

Desde a juventude que Susana Cadete se queixava de dores fortes que, associadas ao cansaço, a obrigavam a fazer tudo de forma muito mais lenta. Correu vários médicos e especialidades até que, em 2016, aos 44 anos, as dores que a acometiam ganharam nome: fibromialgia, uma doença até há bem pouco tempo desconhecida - ou subdiagnosticada -, mas que está a aumentar em Portugal."Sempre fui uma pessoa muito ativa. Fiz o mestrado e o doutoramento, já a trabalhar como professora do Ensino Secundário, e sempre fui muito dedicada e perfeccionista, quer ao ensino quer à investigação. No fundo, exigi demais ao meu corpo e, num determinado momento, isso teve consequências", revela aoSusana Cadete. Ainda assim, continua a dar aulas: conta que aprendeu a lidar com a doença."No início custou-me a aceitar que havia fatores psicológicos envolvidos, mas à medida que fui aceitando a ideia e avançando na terapêutica aprendi a lidar com isso. A integração da terapêutica faz a diferença. Atualmente, não faço medicação para as dores, mas faço caminhadas, tomo mais banhos quentes, descanso, e aprendi a relativizar os problemas. As coisas têm a importância que lhes damos e o meu objetivo é manter-me ativa até ao mais tarde possível", confessa.Estima-se que a fibromialgia atinja cerca de 4% das mulheres e 1 a 2% dos homens em Portugal. No total, 250 a 300 mil pessoas. O aumento recente do stress laboral e social, o consumo de fármacos antidepressivos e ansiolíticos podem influenciar a manifestação da doença. O diagnóstico tem vindo a aumentar, dada a maior sensibilidade da comunidade médica.Dores generalizadas e cansaço acentuado. As dores afetam ossos, articulações e músculos e tendem a migrar de um para outro lado do corpo, sem alterações visíveis: não há, tipicamente, inchaço nem rubor ou calor nos locais doridos, embora os doentes possam por vezes sentir-se inchados.- A fibromialgia está muito associada a um perfil psicológico que acarreta muito stress: trata-se, tipicamente, de pessoas preocupadas ("a cabeça sempre cheia de problemas"), perfeccionistas, exigentes consigo mesmas e com os outros.O tempo frio pode ter impactos na saúde. A hipotermia e o enregelamento são potenciais complicações associadas à exposição prolongada a temperaturas baixas. Nos dias mais frios, evite permanecer na rua, ingira bebidas quentes (a hidratação é fundamental), mantenha a temperatura em casa entre os 18ºC e os 21ºC (para evitar mudanças bruscas quando sai para o exterior) e proteja a pele das mãos e lábios.