Doluvina Vieira era costureira a tempo inteiro. Com 70 anos, em julho de 2016, aquilo que era para ser uma operação de rotina às cataratas mudou-lhe a vida para sempre. Doluvina ficou parcialmente cega. Seguiram-se mais duas cirurgias no Hospital Garcia de Orta, em Almada, mas os danos revelaram-se irreversíveis. Doluvina ficou com o nervo ótico corroído depois de lhe deixarem muito líquido quando lhe foi colocada a retina com gás. A revolta ...