Fica com pernas em carne viva em cirurgia

Explosão de instrumento em intervenção provoca queimaduras.

Por Sofia Garcia | 08:38

António Costa, de 69 anos, tinha uma cirurgia às varizes no Hospital de S. Bernardo, em Setúbal, marcada para o dia 25 de agosto.



Algumas horas depois contava ter alta e deixar a unidade hospitalar pelo próprio pé mas o homem continua internado depois de ter ficado com queimaduras de até terceiro grau nas duas pernas. "Entrou na sala de operações e nunca mais saía, achámos muito tempo. Quando ele sai, diz que aconteceu um azar, que tinha as pernas todas queimadas", conta Raquelinda Costa.



Segundo a mulher, no início da intervenção cirúrgica às varizes, o instrumento usado pelo médico explodiu deixando o utente com queimaduras graves. "O médico pediu um canivete elétrico e o meu marido ouviu depois uma explosão. Ele começou logo a sentir cheiro de carne e pelos queimados. Ficou em pânico sem poder fazer nada", explica Raquelinda.



"Numa das pernas as queimaduras vão desde a virilha até ao peito do pé. Na outra vão desde a virilha até ao joelho. Na direita tem queimaduras de primeiro e segundo graus e na esquerda tem até ao terceiro grau", diz.



Confrontado pela família do utente, o médico responsável pela cirurgia desvalorizou o episódio. "O médico diz que é normal mas isto é tudo menos normal e por isso vamos continuar a lutar porque tem de ser feita justiça", relata a mulher.



Ao CM, o Centro Hospitalar de Setúbal afirma já ter respondido à exposição apresentada pelo utente e informa ter aberto um processo de averiguações, que ainda está a decorrer.