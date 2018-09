Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica em coma após beber água com gás em Odivelas

Homem, de 74 anos, ficou com queimaduras graves no esófago.

Por Francisca Genésio | 08:34

Um homem, de 74 anos, sofreu queimaduras graves no esófago depois de ter bebido uma água com gás num café em Famões, Odivelas, na terça-feira. A vítima foi transportada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde foi colocada em coma induzido, revelou a família nas redes sociais.



Jorge Baptista, cliente habitual do mesmo café, assistiu ao incidente e contou ao CM que "foi o dono do estabelecimento que abriu a garrafa", à frente dos clientes. Garante que a mesma "estava lacrada".



Jorge Baptista refere ainda que também uma mulher "na casa dos 40 anos" teve de ser assistida, depois de beber da garrafa da vítima. O homem "cuspiu a água assim que bebeu e disse que não estava boa. A senhora que estava com ele experimentou também e teve a mesma reação", disse, acrescentando que "passados alguns minutos começaram os dois a sentir-se mal".



A marca que fabrica a água gaseificada confirmou que "dois consumidores reportaram ter ingerido um líquido contido na mesma embalagem da marca".



A empresa diz estar empenhada "no cabal e rápido esclarecimento da situação" sublinhando que confia nos "padrões de qualidade", confirmados pela "análise aos registos de controlo de qualidade da produção em causa". Segundo apurou o CM, o caso está a ser investigado pelas autoridades.