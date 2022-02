A Câmara de Vale de Cambra, uma empresa e quatro feirantes foram condenados a pagar uma indemnização de 41 mil euros a uma mulher que perdeu o olho direito num acidente. A vítima, de 68 anos, foi atingida na cara por um pau que suportava uma tenda no recinto da feira e sofreu várias lesões. A decisão é do Tribunal Central Administrativo do Norte (TCAN), que confirma a sentença da 1ª instância.