José Neves Abrantes, de 72 anos, foi um dos moradores resgatados da aldeia do Cabouco, em Coimbra, na madrugada de segunda-feira, depois do rio Ceira ter galgado as margens.



Ao CM, o idoso, que estava acompanhado pela mulher, de 80 anos, com dificuldades motoras, e da proprietária da casa, de 66 anos, revela que viveu momentos de pânico com a subida do nível da água dentro de casa.









