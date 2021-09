"Fico orgulhoso", diz o produtor de gado mais premiado da 53ª AGRO

"Eu já vinha a contar ganhar, mas o júri é que sabe. Claro que fico orgulhoso em receber prémios. O touro ganhou o primeiro prémio, tenho uma vaca que também recebeu o primeiro lugar e uma outra com um segundo. Não me posso queixar." Lino Silva já é o produtor de gado mais premiado da 53ª AGRO - a Feira Internacional da Agricultura, Pecuária e Alimentação que está de regresso ao Fórum Braga, até amanhã, depois de um ano de paragem devido à pandemia.O certame conta com 15 mil metros quadrados de exposição e a organização espera manter o número recorde de visitantes alcançado na ultima edição e que superou as 40 mil pessoas. "Já não posso vir com o gado, a idade já não me deixa, mas tinha de vir na mesma, venho todos os anos. Há sempre muito para ver", comentou Antero Telles, agricultor agora reformado.A par da exposição e dos ansiados concursos de animais, decorrem conferências e seminários. Também há um espaço para apresentações e degustações gastronómicas. "Fazia falta voltarmos às feiras e esta é uma feira boa, em que se vende bastante bem", explicou Natalino Ferreira, enquanto vende os enchidos de Lamego."A AGRO é sempre uma aposta ganha e mostra a vitalidade do setor e a importância de Braga a nível nacional", destacou o autarca Ricardo Rio.